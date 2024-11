Gaeta.it - Ladispoli in cerca di una mobilità sostenibile: la bocciatura del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Nell'ultimo Consiglio Comunale di, il Sindaco Alessandro Grando e la sua maggioranza hanno bocciato la proposta di creare un. Questa decisione, criticata daAttiva e dal Partito Democratico, è vista come una mancata opportunità per affrontare con visione le sfidein città.LamozioneLa proposta diAttiva, presentata durante l'ultima seduta consiliare, mirava all'adozione del PUMS come strumento per pianificare in modo integrato laurbana. Lamozione è stata motivata dal Sindaco, che ha argomentato sostenendo che l'Amministrazione stesse già lavorando su undel Traffico , considerandolo sufficiente per le necessitàcittà.