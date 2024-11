Lanotiziagiornale.it - La maggioranza Ursula si allarga e guarda a destra

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Se ancora ci fosse qualche dubbio, è il presidente del gruppo dei Popolari all’Europarlamento, Manfred Weber, a eliminarlo: la. E conterà anche sul sostegno dei Conservatori dell’Ecr, di cui fa parte Fratelli d’Italia. La presidente della Commissione,von der Leyen, cerca ancora dire la suando tanto ai Verdi quanto all’Ecr. Come spiega Weber, proprio i Conservatori sono stati “cruciali per l’approvazione dei commissari e dei vicepresidenti”, tra cui anche la Socialista Ribera, secondo il leader del Ppe. Che parla di “centroto”, comprendente anche Ecr e Verdi per avere “più stabilità”.La, ma i Socialisti non ci stannoE suscitando l’irritazione dei Socialisti, con la capogruppo Iratxe Garcia Perez, secondo cui l’Ecr non rientra nel gruppo di chi vuole “andare avanti in Europa”.