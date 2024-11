Agi.it - La difesa di Turetta: "Non è Pablo Escobar, non merita l'ergastolo"

AGI - "Anon interessa se prenderà l'" per l'omicidio di Giulia Cecchettin, detta ai giornalisti il suo avvocato Giovanni Caruso, ma lui, professore di diritto penale all'Università di Padova, e la collega Monica Cornaviera, ci provano con tutte le frecce dell'eloquio e del diritto per convincere la Corte d'Assise a non inchiodare alla condanna più implacabile la vita di un ragazzo di ventidue anni. E lo fanno in due modi: cercando di sgretolare le tre aggravanti della crudeltà, della premeditazione e degli 'atti persecutori', sulle quali il pubblico ministero ha insistito per la più dura delle richieste di condanna, e chiedendo che vengano riconosciute le attenuanti generiche "quantomeno equivalenti" alle aggravanti. "Oggi ho un compito non facile: difendere un imputato reo confesso di un omicidio efferato, gravissimo, e di altri reati.