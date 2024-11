Ilfattoquotidiano.it - La Corte penale internazionale ordina l’arresto di Netanyahu e Gallant: ora basta armi a Israele

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Finalmente, dopo sei mesi di attesa, lasi è decisa ad emettere i mandati di cattura nei confronti dei due principali responsabili del genocidio del popolo palestinese tuttora in corso, e cioè il primo ministro israeliano Benjamine l’ex ministro della difesa Yoav. Si è trattato di un passaggio epocale sulla strada dell’affermazione della giustizia e del diritto, ma occorre essere ben consapevoli che siamo appena all’inizio dell’opera e del cammino.Certamente il procuratore generale, che pure inizialmente non aveva certo brillato per spirito d’iniziativa, si è reso conto che, se non avesse agito, avrebbe decretato la definitiva fine della. Troppo evidente infatti era, a qualsiasi sguardo, l’adozione di un doppio standard, per effetto del quale da un lato si era da tempo richiesta la cattura di Putin per un presunto e discutibile caso di rapimento di bambini, in realtà messi in salvo dal conflitto secondo la versione russa, mentre dall’altro si restava clamorosamente passivi e inattivi di fronte a un governo genocida che di bambini ne ha sterminati, mutilati e fatti morire di fame e malattie decine e decine di migliaia in poco più di un anno.