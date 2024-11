Formiche.net - In Italia è l’ora dell’atomo. I piani del governo e il fattore consenso

Leggi su Formiche.net

Ai tempi dei grandi interrogativi sul Green new deal, le cui scadenze hanno colto di sorpresa e impreparata l’industria dell’auto e della scommessa, tutta da decifrare, dell’auto elettrica, il nucleare torna al centro del dibattito. E, attenzione, non è solo una questione di palazzo, di strategia politica. Sono gli stessini a crederci sempre di più, come dimostra uno sondaggio di Swg presentato in occasione della sesta edizione dell’Intelligence week – di cui Formiche è media partner -, joint venture di Vento & Associati e Dune Tech Companies, a Palazzo Altieri, sotto lo slogan Dalla formazione all’industria, la ripartenza del nucleare in. A dibattere sul futuroin, sono stati manager, esperti, economisti e rappresentati delle istituzioni, unitamente ai ministri del Made in Italy, Adolfo Urso e dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.