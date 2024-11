Il Milan vince ancora e può davvero puntare direttamente agli ottavi | gli scenari a tre partite dalla fine

Leggi su Sportface.it

Negli scorsi mesi, il supercomputer di Opta ha eseguito qualcosa come 50.000 simulazioni delledella fase del girone della Champions League e nel 98% dei casi, sono stati sufficienti 16 punti per qualificarsidi finale. E questo, dando uno sguardo ai prossimi tre impegni da qui a gennaio, ha tutte le carte in regola per arrivare addirittura a quota 18. Se basteranno o meno per essere una delle migliori 8 lo scopriremo solo più avanti, mentre aggiungendo un paio di punti ai 9 attualmente in saccoccia dopo il tris di vittorie tra Club Brugge, a sorpresa col Real Madrid e stasera – non senza difficoltà – a Bratislava, dovrebbe essere scontato il pass almeno per i playoff. Tra settembre e ottobre era pura utopia.Per il, ora, il calendario continua a essere in discesa: ci sono Dinamo Zagabria, Girona e Stella Rossa, tutte alla portata sulla carta, come del resto doveva essere lo Slovan Bratislava.