Il Mesola frena, ma nessuno ne approfitta

Centese sprecona, si fa rimontare in casa il doppio vantaggio dalla diretta concorrente per i play off Valsetta Lagaro. Secondo il direttore generale Nicola Cappabianca con lo zampino della direzione arbitrale: "Per 65’ abbiamo avuto la partita in controllo, una bellissima prestazione da parte di tutti, il Lagaro ha pareggiato nel secondo tempo solo per delle occasioni casuali. Sul 2-0 abbiamo avuto altre occasioni nelle quali potevamo mettere in cassaforte il risultato, ma siamo stati spreconi. L’arbitro ci ha messo del suo, con una gestione ‘particolare’ dei cartellini". Tra i protagonisti del pareggio per 2-2 senz’altro Lorenzo Pirreca, autore del primo bellissimo gol. "Ce n’era un altro mio, perfettamente regolare, come documentano le immagini registrate della partita – afferma il bomber biancoceleste, autore finora di 6 reti – purtroppo è stato ingiustamente annullato.