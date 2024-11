Ilnapolista.it - Il dramma di Del Potro: «Non c’è giorno senza dolore, la mia vita è un incubo, i medici mi hanno fatto di tutto»

Non c’èche Juan Martín Delnon soffra. L’ormai ex grande tennista argentino ha pubblicato un video su Instagram in cui racconta l’dei suoi infortuni negli ultimi anni. Il prossimo 1 dicembre dirà addio al tennis ufficialmente con un’esibizione con Novak Djokovic a Buenos Aires.In realtà aveva già detto addio nel torneo di Buenos Aires del 2022 dopo aver perso contro Delbonis. “Quando ho giocato l’ultima partita con Delbonis la gente non lo sapeva e non l’ho mai detto, ma ildopo ho preso un aereo per la Svizzera e mi sono operato di nuovo al ginocchio. Questo è stato il mio quinto intervento chirurgico. Da allora in poi non ho più reso pubblici i miei interventi perché nella conferenza stampa prima del match con Federico avevo detto che forse sarebbe stato il mio ultimo match.