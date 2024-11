Secoloditalia.it - Il Calendario di Frate Indovino festeggia i suoi 80 anni. “E’ un dono della Provvidenza”

Ildiprimi 80, 80di storia italiana: il cappuccino in barba bianca continua a sorridere alla vita e rallegrare le case degli italiani con iconsigli e la sua saggezza antica. Con l’umorismo tipico francescano e la familiarità cappuccina è riuscito con immagini, ricette, detti e consigli a mantenere viva e a custodire la tradizionecultura popolare italiana in maniera semplice e accattivante. E nelle sue copertine sono racchiuse fotografie impresse nell’immaginario collettivo.Un’edizione molto speciale, già dalla copertina, quella del 2025, Anno Santo del Giubileo, indetto da papa Francesco lo scorso 9 maggio 2024, cui questa edizione è dedicata sul filo rosso del tema comunesperanza. Non solo: 1225-2025, ricorre un altro compleanno importante, gli 800del “Cantico diSole” di San Francesco d’Assisi, tra le primissime poesie scritte in lingua italiana: una pagina dell’Almanacco ne pubblica il testo accanto al commento in versi del poeta e scrittore Daniele Mencarelli.