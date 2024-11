Ilfattoquotidiano.it - “I fratelli Menendez sono stati abusati e la madre Kitty sapeva tutto. Spero vengano liberati al più presto”: la deposizione della zia al giudice

Si continua a parlare deiLyle ed Erikche hanno trucidato i genitori a colpi di pistola, più di 30 anni fa, e chepoi condannati all’ergastolo. Il “caso” è diventato anche una serie tv di successo targato Netflix, “Monsters”. Il processo deisi caratterizzò per i presunti abusi sessuali che hanno dovuto subire per anni dal padre, Jose, con la complicità silenziosa. Una tesi a cui il tribunale non ha creduto, ma che è supportata strenuamente dai parenti due due fino al riesame.La zia dei, la 92enne Joan VanderMolen, ha affermato, durante una udienza dallo scorso 25 novembre che “” degli abusi sessuali ed ha lanciato un appello affinché i. “Mi spezza il cuore che mia sorellasapesse cosa stava succedendo – ha affermato la donna – e non abbia fatto nulla al riguardo, nonostante noi ne fossimo a conoscenza.