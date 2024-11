Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della quindicesima puntata: un’amatissima ex Vippona farà una sorpresa a Helena Prestes

Stasera, martedì 26 novembre, andrà in onda il quindicesimo appuntamento con il, il reality show prodotto da Endemol Shine Italia e condotto da Alfonso Signorini. Continua il gioco delle coppie, maama rimescolare le carte. Questa sera i 5 concorrenti in Tugurio avranno la possibilità di tornare in Casa e ricongiungersi così con le loro metà, ma non sarà facile e, soprattutto, non tutti ci riusciranno.Ecco cosa accadrà nel quindicesimo appuntamento serale, come riportato dal comunicato stampa diffuso da Mediaset:perche riabbraccerà la sua carissima amica Dayane Mello. E unaattende anche Tommaso.A partire da stasera Pamela e Ilaria, le “Non è la Rai”, verranno separate e proseguiranno la loro corsa verso la vittoria singolarmente.