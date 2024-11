Notizie.com - Francobollo per celebrare il Policlinico di Milano, l’immagine stampata è iconica

Leggi su Notizie.com

Daarriva un nuovoda collezione dedicato al, al centro èdello storico ospedale meneghino.Il nosocomio rappresentato su unda collezione per la serie “Il Senso Civico” dedicata a ospedali storici e istituzioni di prestigio.perildi(Notizie.com)L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha stampato i francobolli dedicati a un vero e proprio orgoglio nazionale in fatto di eccellenza in cure mediche ma anche per un patrimonio storico e culturale inesauribile. I bozzetti della collezione sono a cura di Matias Hermo, noto incisore digitale argentino che vive a Roma da tempo, e raccontano angoli artistici degli ospedali.Per ildiè stata scelta la Sala del Capitolo d’estate come immagine di riferimento, una sala fondata dal duca Francesco Sforza nel 1456 e che oggi ospita l’archivio storico dell’istituto e si trova al fianco del Museo con i ritratti dei benefattori che hanno contribuito a renderlo grande oltre a una folta collezione di strumenti medici e sanitari.