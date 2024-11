Ilrestodelcarlino.it - Fosso, un bicchiere mezzo pieno. Non c’è il risultato ma il gioco sì

È stata una giornata negativa quella dell’altro ieri per ilmbrone. Negativa soprattutto per il, meno sul piano del. Di certo il Castelfidardo era ‘affamato’ di punti e la vittoria l’ha cercata con intensità. "Anche se a livello di occasioni- spiega l’allenatore delmbrone Michele Fucili- la partita è stata equilibrata sul due a uno abbiamo avuto una grande occasione per pareggiare, nel complesso credo che a livello di preparazione il Castelfidardo ha fatto meglio di noi vincendo tanti duelli. Fermi restando che sappiamo bene quelli che sono i nostri obiettivi, non ci eravamo illusi prima e non ci demoralizziamo adesso, credo che il campionato sia fatto di momenti e in questo specifico dobbiamo fare di tutto per ritrovare più compattezza e solidità". "Diciamo subito- ha commentato il tifoso storico e da sempre vicino alla società Francesco Tramontana- che tanto era stata occasionale e anche sfortunata la sconfitta di due domeniche fa contro il Roma City tanto meritata è stata la vittoria di oggi della squadra di casa, una squadra che è scesa in campo con l’argento vivo addosso a caccia di tre punti fondamentali.