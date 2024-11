Lettera43.it - Eredità Agnelli, fari puntati sulla società Dicembre: perquisito lo studio legale di Grande Stevens

A distanza di due mesi dal sequestro di 74,8 milioni di euro, la procura ha puntato l’indicesemplicenell’ambito dell’inchiesta sull’. Lunedì 25 novembre la Guardia di Finanza halodell’avvocato Franzoalla ricerca di documenti inerenti la. Laè considerata la cassaforte della famiglia, utilizzata da John Elkann per controllare la GiovanniB.V e la Exor. Le due sedi perquisite sono quelle di Torino e Roma. Loè stato la sede della fiduciaria che gestiva i movimento della, come riportato da Repubblica.LEGGI ANCHE:, il carteggio tra Margherita e John Elkann che fece da preambolo alla battagliaL’ipotesi di reato è di falso ideologicoAlle ipotesi di reato precedente si è aggiunta quella di falso ideologico per alcuni documenti.