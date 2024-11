Oasport.it - Ciclismo su pista, Matthew Richardson diventa britannico e l’Australia lo banna a vita

Ilrdcambia nazionalità: l’atleta vincitore di tre medaglie olimpiche a Parigi 2024e viene così colpino dal ban adalla Federazione australiana. Il 25enne, nato in Gran Bretagna, si è trasferito in Oceania a 9 anni, ma ora ha scelto di rappresentare il Paese natio.In realtà, secondo i risultati delle indagini condotte dalla Federazione australiana, pare che il ciclista, di concerto con l’UCI e la Federazione britannica, abbia tenuto segreto il processo già in corso di cambio di nazionalità fino alla fine dei Giochi Olimpici.Durissimo il comunicato della Federazione australiana: “Ha anche nascosto la sua decisione ad AusCycling, ai suoi compagni di squadra e alle principali parti interessate prima dei Giochi, in conflitto con i valori di AusCycling, della squadra Nazionale australiana e della comunità ciclistica più ampia“.