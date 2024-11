Liberoquotidiano.it - Calabresi (Gemelli): "Nel Parkinson importante approccio olistico"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 26. nov. (Adnkronos Salute) - “L'al paziente con malattia dideve essere. Non c'è solo la pillola: intorno a questa pillola ci deve essere qualcuno che integra, che facilita l'interazione del paziente con l'ambiente circostante, occupandolo in terapie che” non sono solo “semplicemente stare insieme e non essere da soli”. Così Paolo, ordinario di Neurologia, Università Cattolica e direttore della Uoc Neurologia al Policlinico Universitario A.Irccs, Roma, spiega all'Adnkronos Salute, il contenuto della nuova campagna istituzionale della ConfederazioneItalia, lanciata per la Giornata nazionale del 30 novembre, con il supporto non condizionante di Zambon. “È- continua - informare i pazienti e i caregiver di quanto sia” fondamentale “l'attività fisica, soprattutto nelle fasi iniziali di malattia di