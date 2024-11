Gamberorosso.it - “Basta con le lische di pesce essiccate da gastrofighetti. La cucina circolare? Non è cucina di recupero”. Parla Igles Corelli

Sono oltre quarant’anni che lo chefprofessa il verbo della, tanto che per lui è diventato un mantra e per i suoi seguaci un marchio di fabbrica che serve a riconoscere la sua filosofia culinaria. Ma cosa significa nello specifico? Attenzione a non confonderla condi. L’abbiamo chiesto a chef.Quando è nata l’idea della? La mia convinzione sullac’è sempre stata già dai tempi del Trigabolo. Andavo dal contadino e dicevo: “Questa gallina deve mangiar questo e me la dai dopo tot tempo”. È il sapere del cuoco che si fonde con il sapere del contadino per avere un prodotto di qualità di cui non si butta via nulla. Il messaggio dellaè: produci meno, produci meglio e io valorizzo tutto il tuo prodotto.