Dilei.it - Ascolti tv del 25 novembre, L’amica geniale 4 o La Talpa

La serata televisiva del lunedì ha visto il duello a colpi di share tra la fiction di Rai 1,4, e Diletta Leotta che su Canale 5 ha condotto La.Nella terza puntata del4 (leggi la nostra intervista a Valentina Acca) su Rai 1, la Basic Sight è il centro del rione: per Peppe e Gianni potrebbe esser l’occasione per lasciare lo spaccio. Lila porta Immacolata a visitare Elena e la figlia neonata, ma lei ha un collasso e viene ricoverata in clinica da Marcello ed Elisa.Su Canale 5 nella nuova formula de La, condotto da Diletta Leotta, si sono sfidati Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini (in coppia), Andrea Preti, Gilles Rocca.Su Rai 3 a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti ha proseguito l’inchiesta sulle curve di Inter e Milan con documenti esclusivi e importanti novità: dopo il pentimento di uno dei capi ultrà dell’Inter Andrea Beretta, è stato trovato l’arsenale della curva Nord con kalashnikov, pistole e bombe a mano.