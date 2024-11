Gaeta.it - Andrea Sannino lancia il suo libro per ispirare i giovani a inseguire i propri sogni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il cantautoreha deciso di condividere laa storia attraverso la pubblicazione del suo“Prima di Abbracciame”, che sarà disponibile in libreria dal 26 novembre. L’opera, curata da Stefano Vannini e dotata di una prefazione scritta da Maurizio de Giovanni, si propone di trasmettere un messaggio stimolante ai più: non c’è motivo di arrendersi.si rivolge a una generazione che affronta sfide quotidiane e spera di incoraggiarli a perseguire i, a prescindere dalle difficoltà.Il messaggio di speranza diha sempre utilizzato la musica come mezzo di espressione per raccontare lee esperienze e emozioni. Con questo, desidera offrire ai lettori una visione autentica del suo percorso personale.