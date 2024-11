Noinotizie.it - Accusa, truffa e fatture false per circa 22 milioni di euro: denunce nel barese Guardia di finanza

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dalladi:I Finanzieri del Comando Provinciale delladidi Bari hanno eseguito un decreto di sequestropreventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procuradi Bari, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di disponibilità (saldi attivi di conti correnti, quotesocietarie, autovetture e immobili) per un importo pari a oltre €2.700.000,00, nei confronti di una societàoperante in questa area metropolitana nel settore del commercio di parti di autoveicoli.Il servizio trae origine da una verifica fiscale eseguita dalla Compagnia di Monopoli, sotto il coordinamento del IGruppo Bari, che ha permesso di delineare e porre fine ad una frode “carosello” che ha coinvolto nove imprese,quattro delle quali con sede in Ungheria, realizzata per consentire l’ottenimento di illeciti vantaggi fiscali tramitel’indebita detrazione dell’I.