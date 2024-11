Movieplayer.it - Voltron: Sterling K. Brown protagonista del live-action tratto dalla serie animata

La star di This Is Us,K., sarà ildel filmper Amazon MGM Studios.K.sarà ildel filmper Amazon MGM Studios. La star si unirà ai già annunciati membri del cast Henry Cavill (L'uomo d'acciaio) e Daniel Quinn-Toye, un esordiente del cinema che è apparso in televisione in Badults e ha sostituito Tom Holland in "Romeo & Juliet" nel West End questa primavera. Il film vedrà anche la partecipazione di Rita Ora e John Kim. Tra i produttori figurano Todd Lieberman della Hidden Pictures, Bob Koplar, Thurber e David Hoberman della Hobie Films.K.: "Robert Downey Jr. merita di vincere l'Oscar" Lae .