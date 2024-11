Violenza donne Salvini | incidono aggressori stranieri

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 nov. (askanews) – “Difendere le ragazze significa anche riconoscere l’inevitabile e crescente incidenza degli, un dato preoccupante che non sminuisce in alcun modo i casi italiani ma evidenzia le pericolose conseguenze di un’immigrazione incontrollata, spesso proveniente da Paesi che non condividono i principi e i valori occidentali. È dovere morale di tutti noi preservarli e difenderli a tutti i costi, per la sicurezza delledi oggi e di domani”. Lo scrive su facebbok il leader della Lega Matteoin occasione della giornata internazionale per l’eliminazione dellasulleelenca tutti i casi dipiù recenti: “Saman Abbas, 18 anni, uccisa dai genitori e dallo zio, cittadini del Pakistan. Renée Amato, 19 anni, uccisa a colpi di pistola dall’ex fidanzato.