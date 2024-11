Lapresse.it - Violenza donne, famiglia di Noemi Durini a Nordio: “No ai permessi premio all’assassino”

Leggi su Lapresse.it

“Lo Stato dovrebbe garantire una giustizia che sia concreta per la sicurezza dellee delle famiglie e non concedere autori di tali fatti criminosi benefici e. Ci troviamo di fronte ai familiari delle vittime che vivono il vero ergastolo nella vita, e gli assassini liberi dopo pochi anni, proprio come è accaduto a Lucio Marzo. Bastaa chi commette femminicidio, anche se minorenne”. E’ una delle richieste avanzate al ministro della Giustizia Carlodall’avvocato Valentina Presicce, legale delladi, la 16enne uccisa dal fidanzato, pure lui minorenne, nel settembre del 2017 a Specchia (Lecce).Al suo fianco, in prima fila in questa battaglia, Imma Izzo, la mamma di. La ragazza, colpita con un coltello e con dei sassi, venne sepolta ancora viva sotto alcuni massi.