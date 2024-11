Anteprima24.it - Unità di raccolta sangue in Campania, c’è anche ‘La Fortezza’ al Charity Gala

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiUnafondi messa in piedi in uno scenario esclusivo e con l’idea di fare qualcosa per un territorio nel quale le criticità, almeno in termini sanitari, restano importanti.Il, organizzato per la seconda volta, dal Comitato Regionale della Croce Rosse, ha proprio questo scopo: promuovere l’e la collaborazione tra i Comitati e i Volontari della, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività dei Comitati territoriali e del Comitato regionale.Un obiettivo da centrare che, in questa edizione, è stato dedicato all’acquisto di beni, attrezzature e materiali per allestire un’di.Volontari che da soli non avrebbero potuto realizzare il sogno e che, per questo, hanno trovato le porte aperte di tante aziende affermate dellache hanno deciso di percorrere la stessa strada della Croce Rossa.