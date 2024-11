Unicredit lancia un’Ops da 101 miliardi su Banco Bpm la mossa che anima il risiko bancario

Quifinanza.it - Unicredit lancia un’Ops da 10,1 miliardi su Banco Bpm, la mossa che anima il risiko bancario

ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di scambio volontaria rivolta alla totalità delle azioni diBpm. In una nota ufficiale, l’istitutocomunica che il valore complessivo dell’operazione, in caso di adesione totale, ammonta a 10,086di euro. Tale importo corrisponde a un prezzo di 6,657 euro per ogni azione diBpm, calcolato considerando anche il valore ufficiale delle azioni, che nella seduta di venerdì scorso era pari a 38,041 euro.Le tappe dell’acquisizioneDopo l’interesse manifestato per Commerzbank, il focus si sposta sull’Italia, con un’offerta da 10di euro per acquisireBpm. L’operazione, se completata, potrebbe proiettareai vertici delle banche europee per capitalizzazione e valore degli asset.