Calciomercato.it - Un altro infortunio pesante: UFFICIALE, salta Inter-Lipsia

Un’altra tegola alla vigilia del match di Champions League. Già arrivato il comunicato del club: “Problemi muscolari”Unkoalla vigilia della gara di Champions tra. Gara che il calciatore non giocherà a causa di unmuscolare. Già è arrivato l’annunciodel club.Problema muscolare,– calciomercato.itUn’altra assenzaper ilin vista del match contro la squadra di Inzaghi, in programma domani sera allo stadio ‘Meazza’. Il tecnico dei tedeschi, Marco Rose, dovrà fare a meno anche di Klostermann. Il 28enne difensore “non si recherà a Milano per problemi muscolari – come informa la società teutonica sui propri canali social – Questa è una misura precauzionale. Speriamo che Klosti sia presto di nuovo a nostra disposizione”.