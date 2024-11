Gaeta.it - Tre feriti in una rissa tra giovani a Latina: situazione grave per un 16enne

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza trassimi aha suscitato preoccupazione tra residenti e autorità. Tre ragazzi sono stati accoltellati durante unaavvenuta nella notte tra sabato e domenica, lasciando uno di loro, un, in condizioni gravi a causa di ferite ai polmoni. Questarappresenta un allarme sociale che solleva interrogativi sulla sicurezza nel contesto della movida cittadina.La violenza trae il bilancio deiLa bruttaha coinvolto almeno ventie si è verificata in un’area frequentata da ragazzi, nei pressi dei pub di. La dinamica sembra essere iniziata poco prima della mezzanotte e ha visto ilricevere quattro coltellate al torace. La gravità delle ferite ha portato a una perdita significativa di sangue, stimata in circa quattro litri, rendendo necessario un urgente intervento medico.