Gaeta.it - Tragico incidente mortale sulla Statale 303: un motociclista perde la vita

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un dramamticostradale ha segnato il pomeriggio di ieri303 dell’Alta Irpinia. Un, di soli 31 anni, ha perso laa seguito di un impatto frontale con un’auto. L’ha destato grande preoccupazione nella comunità locale e ha riacceso i riflettorisicurezza stradale nella zona.Dinamica dell’Le autorità competenti, in particolare i carabinieri, hanno avviato un’indagine per chiarire le cause esatte dell’. Stando alle prime informazioni raccolte, pare che un’automobile, guidata da una donna di 47 anni, abbia invaso la corsia opposta. Questo gesto ha portato a una collisione frontale con il, il quale, a causa della violenza dell’impatto, ha riportato ferite gravi. Dopo il sinistro, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.