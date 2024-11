Ilnapolista.it - Torino, Walukievicz dopo il Monza: «Lukaku è come Djuric, ma è più veloce e palleggia meglio»

Leggi su Ilnapolista.it

Ilnon è in un momento felicissimo. Da quando si è infortunato Zapata (stagione finita per lui ndr), i granata non riescono a riprendere la propria identità. Vanoli aveva costruito – o almeno lo stava facendo, era nelle intenzioni – una buona identità. La squadra era aggressiva, conosceva il gioco, pressava bene uomo-su-uomo e aveva trame fitte ben schematizzate. Basti ricordare il pareggio spettacolare a Milano col Milan di Fonseca (che poi si è rivelato non essere propriamente una corazzata, va detto). Ora domenica alle 15 arriverà il Napoli all’Olimpico Grande, che l’anno scorso perse miseramente 3-0 con gol, tra gli altri, pure di Buongiorno. Proprio di quella sfida ha parlato Sebastian Walukiewicz nel post-gara di ieri.: «, ma più»Di seguito un estratto delle dichiarazioni del difensore in conferenza stampa, al termine di:Che partita è stata? Dove potevate fare?«I primi cinque minuti non ha funzionato qualcosa, poi abbiamo modificato qualcosa.