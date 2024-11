Notizie.com - “Ti farò pentire del male che mi fai”, chiesto l’ergastolo per Filippo Turetta: ricostruite tutte le fasi del delitto di Giulia Cecchettin

Oggi 25 novembre nuova udienza del processo a carico di, reo confesso del femminicidio dell’ex fidanzata.Ergastolo per. È questa la richiesta di condanna del pm Andrea Petroni nei confronti del 23enne di Torreglia, nel Padovano, reo confesso della morte della ex fidanzata.“Tidelche mi fai”,perledeldi(ANSA FOTO) – Notizie.com“Tidi tutto ilche mi stai facendo”. Nella sua lunga requisitoria il magistrato ha letto anche alcuni messaggio che il giovane inviava in maniera ossessiva a. Una requisitoria terminata poco fa con la richiesta die ergastolo. La sentenza è prevista per il 3 dicembre prossimo.