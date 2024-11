Sport.quotidiano.net - Sul guizzo di Mosti al minuto 44’ la difesa paga pegno. Figline lotta ma va ko a Seravezza. Prima panchina amara per Brachi

POZZI 1POZZI: Lagomarsini, Coly,(630 Accorsini), Paolieri, Greco, Lepri (54’ Bocci), Benedetti (92’ Conde), Bellini, Turini (65’ Bartolini), Menghi, Stabile (86’ Salerno. A disp: Borghini, Sessa, Piccolo, Sforzi, Bocci. All.: Brandi.1965: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli, Nobile, Francalanci, Zellini, Borghi, Bruni, Torrini, Ciravegna. A disp.: Daddi, De Pellegrin, Degl’Innocenti, Gozzini, Tognetti, Nyamsi, Remedi, Noferi, Fiaschi. All.:. ARBITRO: Kurti di Mestre. RETE: 44’. NOTE: spettatori 300. Angoli: 2-5. AMMONITI: Borghi, Paolieri, Bellini, Stabile, Ciraudo.– Trasferta poco fortunata per il debutto disulladelche cade di misura sul campo del. A decidere la sfida è stato undisul finale dellafrazione di gioco, bravo a deviare alle spalle di Pagnini una conclusione da fuori area.