Roma Pisilli | Ieri abbiamo lottato il campionato è lungo

Leggi su Sportface.it

“È un grande onore per me ricevere questo premio in una location così importante”. Queste le parole di Niccolòa margine della cerimonia del premio Beppe Viola al Salone d’Onore del CONI. “Il mister ha preparato la partita contro il Napoli in un certo modo. La mia posizione in campo cambia poco. Ilè ancorae penso che dobbiamo crederci fino alla fine.l’atteggiamento è stata la cosa migliore.fino alla fine, poi alla fine non siamo riusciti a pareggiare. Rinnovo? Non mi preoccupo minimamente, non c’è nessun problema con la società. Sono concentrato solo sul campo”, conclude: “, il” SportFace.