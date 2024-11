Gaeta.it - Roma: nuova direttiva per limitare i bus turistici nelle aree sensibili

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella capitale, l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, ha firmato unaperil passaggio dei busin alcune dellepiù delicate della città, come via Claudia e via Ludovisi. Questa decisione è fondamentale per ridurre il traffico e le problematiche urbane, particolarmente evidenti in un periodo di cantieri diffusi e in preparazione del Giubileo, che porterà un significativo afflusso di pellegrini.Obiettivi dellaLainiziativa mira soprattutto a garantire una viabilità più scorrevole nella Capitale, dove il numero crescente di busha reso le strade più congestionate. La situazione è diventata particolarmente critica, tanto che Patané ha evidenziato come nel 2025 si preveda un ulteriore aumento dei permessi, arrivando a 130mila, rispetto ai 110mila dello scorso anno.