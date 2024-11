Lapresse.it - Palermo, badante si impossessa di eredità: confisca per oltre 2 milioni

Leggi su Lapresse.it

Un provvedimento didel valore didi euro è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale dinei confronti di unacondannata per autoriciclaggio e risultata responsabile di circonvenzione di incapace, reato provato in giudizio ma per il quale è stata prosciolta per intervenuta prescrizione. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di. Le indagini eseguite dalla Compagnia di Bagheria tra il 2015 e il 2018, avevano permesso di svelare il disegno di spoliazione patrimoniale a danno di un benestante imprenditore italo-americano, del figlio disabile ed erede universale di tutti i suoi beni, attuato dalla, originaria di Misilmeri (). La stessa era stata assunta quale assistente del ricco imprenditore di origine siciliana, già titolare di un’importante catena di lavanderie negli Stati Uniti e rientrato in Italia per gli ultimi anni della propria vita insieme al figlio, affetto da una grave patologia.