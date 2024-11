Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, Antonio Fico: “Federica dice bugie. Alfonso e Stefano? Sono due cornuti”

LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”,contro, cosa c’è stato tra loroSU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NONPIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96Sabato 23 novembre 2024 è andata in onda l’intervista radiofonica di, ragazzo che ha avuto un flirt conPetagna dopo Temptation Island.Petagna e(Screen video Mediaset Infinity)I due si sarebbero frequentati per settimane, mentre lei aveva già iniziato una ‘relazione’ conTediosi. Nei giorni scorsi è approdato al Grande Fratello per avere un confronto con la gieffina, sia lei cheD’Apice però lo hanno accusato di essere in cerca di visibilità.