Niacinamide | come si usa una delle più potenti vitamine per la pelle

Uno “scudo” per la barriera cutanea: laè la vitamina B3 “salva” per l’inverno. Grazie alle sue proprietà, è diventata un ingrediente chiave nei prodotti skincare da utilizzare dal primo freddo sino al protrarsi della stagione invernale.GUARDA LE FOTO: i prodotti migliori pergrassa, matura o sensibile, cos’é: la vitamina di bellezza per l’invernoÈ in grado di proteggere dagli agenti esterni e riduce il rossore, ma interviene anche sulle fastidiose macchie del viso. Efficace idratante, laè nota per le sue caratteristiche di antiossidante, che ne fa un’ottima alleata nella riduzione dei segni dell’invecchiamento.A chi fa bene e perchéIdeale per pelli sensibili, impure e a tendenza acneica, migliora e ricostruisce lo strato lipidico: la sua azione contribuisce a regolarizzare la produzione del sebo.