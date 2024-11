Feedpress.me - Nel mondo viene uccisa una donna ogni 10 minuti. In Italia aumentano dell'8% le violenze sessuali

Almeno 85.000 donne e ragazze sono state uccise intenzionalmente in tutto ilnel 2023, la maggior parte da parenti, secondo i dati pubblicati dalle Nazioni Unite, «un livello allarmante» per omicidi che potrebbero essere comunque «evitabili». «La casa resta il luogo più pericoloso» per le donne, il 60% di loro sono vittime «del coniuge o di altri membria famiglia», rileva il rapporto.