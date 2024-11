Lettera43.it - Matilde Lorenzi, due consiglieri laici del Csm chiedono di fare «chiarezza» sull’inchiesta

L’inchiesta sulla morte della 19enne sciatrice, caduta sul ghiacciaio della Val Senales durante un allenamento, è stata chiusa troppo in fretta. Per questo duedel Csm, Ernesto Carbone e Claudia Eccher, rispettivamente in quota Italia viva e Lega, hanno presentato una richiesta formale sulla condotta dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura. Per loro la Procura di Bolzano non ha sciolto i dubbi sulla validità delle garanzie di sicurezza della pista.Carbone ed Eccher: «Aspetti poco chiari»Carbone, a cui si è poi aggiunta Eccher, ha spiegato nel documento: «Chiedo di voler deliberare l’apertura della pratica finalizzata acirca la correttezza e la completezza delle indagini condotte dalla Procura di Bolzano, in merito alla morte dell’atleta».