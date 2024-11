Terzotemponapoli.com - Marelli: “Massa? Mancano quattro ammonizioni nel primo tempo. Due per il Napoli e due per la Roma”

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’opinionista arbitrale Lucaè intervenuto su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. Sotto la lente di ingrandimento l’arbitraggio di. Evidenti gli errori nella prima frazione di gioco nella somministrazione, mancata, dei cartellini da una parte e dall’altra del campo. Tutto ciò ha alimentato inevitabili polemiche soprattutto da parte di Ranieri. Di seguito le parole dell’ex arbitro.: “ha arbitrato veramente male nel”Così l’opinionista: “ha arbitrato veramente male nele è stato bravo nel secondonel, due per ile due per lae sono tutti molto evidenti. La partita, però, non è stata facile! Giornata storta per? Ogni tanto mi sveglio la mattina mi metto davanti al computer a scrivere una lettera e non ci riesco.