Thesocialpost.it - Manovra, lite sul canone Rai. FI attacca la Lega: “Ritiri il taglio a 70 euro”

Leggi su Thesocialpost.it

Nuovo giro di chiarimenti in Consiglio dei ministri. Giorgia Meloni deve tentare nuovamente di mettere d’accordo gli alleati, ancora divisi sulla. Il vertice di domenica a casa della premier non ha risolto le distanze tra Forza Italia e, e l’accordo sulle modifiche alla legge di bilancio resta lontano. La fragile intesa annunciata ieri dopo la riunione con i vicepremier Antonio Tajani (FI), Matteo Salvini () e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, si scontra con la realtà: tutto da rifare.Leggi anche: Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo chiede formalmente la ripetizione della votazione: “Combatterà su ogni terreno,le e politico”Intanto, il decreto fiscale colto allasi blocca a Palazzo Madama. I senatori forzisti Dario Damiani e Claudio Lotito si oppongono alla proroga deldelRai da 90 a 70anche per il 2025, sostenendo che non rientra negli accordi.