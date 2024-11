Agi.it - M5s, la previsione di Toninelli: "Ci sarà un'azione legale, Grillo si riprenderà il simbolo"

AGI - "Cianche unain cui il legittimo proprietario delfarà valere la sua posizione e siil. Il sogno è stato calpestato ma non è definitivamente morto". Lo dice Danilo, esponente del M5s ed ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in un video su Facebook in cui parla del passaggio di ieri all'assemblea nazionale del M5s, dove è stata abolita la figura del garante del Movimento, cancellato il tetto ai mandati e dato il via libera alle alleanze. "Cari movimentisti che oggi state soffrendo nel profondo perché è stata cancellata la figura del garante del Movimento - affermanel post -, non disiscrivetevi per rabbia. Ciuna nuova votche necessiterà del quorum e non è detto che questo venga raggiunto".