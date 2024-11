Quotidiano.net - L’ora X di religione. Chiesa tra facoltà e obbligo: "Pronti al passo indietro"

Roma, 25 novembre 2024 – Per qualcuno era una noia mortale, un’imposizione dei genitori in un’Italia, quella degli anni ‘90, sempre meno dalla sana e robusta costituzione cattolica; per altri,di, lodevoli eccezioni a parte, rappresentava un mero aggiornamento della dottrina frequentata da bambini. Questo era più che è oggi l’Irc (Insegnamento dellacattolica), dal momento che la materia negli istituti scolastici pubblici sta vivendo il suo tramonto strutturale, progressivo ed ineludibile tale da spingere la stessaa ripensarla. Anche a costo di compiere un clamoroso, rinunciando allo stesso insegnamento. Introdotta nel 1929 con il Concordato fra Stato e Santa Sede prima di essere sottoposta a restyling nel 1984 tramite la revisione concordataria che da obbligatoria l’ha resa facoltativa,diha conosciuto dal 1998 ad oggi una disaffezione del 10%.