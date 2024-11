Sport.quotidiano.net - Longines Global Champions Tour. De Luca quinto nei playoff rilancia gli azzurri

Lorenzo Desu Denver de Talma al 5° posto deis dela Riyadh conclusi sabato -vittoria del lussemburghese Bettendorf con Foxy de La Roque- corona magnificamente la stagione straordinaria del salto ostacoli azzurro, che solo fino all’anno scorso era da molti considerato moribondo. Quest’anno invece si è risvegliato, "les italiens" hanno mandato Emanuele Camilli con Odense Odeveld alla finale olimpica individuale. Poi in autunno la Nazionale schierata dal caparbio "cittì" Marco Porro ha vinto per la terza volta la finale della Eef Series. Infine grazie al nuovo regolamento Fei (valgono i punteggi dei migliori 6 cavalieri per nazione) l’Italia è stata promossa alla Divisione maggiore, la League of Nations, riservata alle migliori 10 squadre del mondo.