Lastre funerarie un elmo e corazza da Napoli -Paestum a Berlino

Leggi su Ildenaro.it

Due, sul modello della tomba del Tuffatore, provenienti dalle sepolture dipinte dai lucani e conservate nei depositi die une unacustodite nei depositi del Mann: tutti manufatti datati tra il IV e il III secolo aC Sono i reperti che costituiscono il programma di prestiti «di ritorno», a lungo termine, verso la Germania e collegati al rientro in Italia di alcune opere, tra cui quelli che costituiscono l’importante gruppo di vasi apuli ed attici a figure rosse, ora in mostra al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. I pezzi che compongono la mostra Miti Greci per Principi Dauni provengono infatti dall’Altes Museum diche ha deciso di restituire i reperti all’Italia dopo aver scoperto che erano di provenienza illecita. Il rientro è frutto di un accordo siglato a giugno atra i Ministri della Cultura italiano e tedesco, la Fondazione per l’Eredità Culturale della Prussia (SPK) e l’Altes Museum di