La proposta dei medici | Corsi di defibrillazione per chi prende la patente

"Formare nuovi ‘resuscitatori’ fornendo ai giovani neopatentati e a chi rinnova la licenza di guida una certificazione di primo soccorso e diprecoce (BLS-D) tramite un corso dedicato". Con questo obiettivo Carlo Manfredi, presidente dell’OrdineChirurghi e Odontoiatri della provincia di Massa-Carrara ha abbracciato il progetto di cardioprotezione degli italiani ideato dal cardiologo Fabio Costantino, Asl Toscana nord ovest. Un’idea che si è concretizzata nelladi legge presentata dal deputato locale Alessandro Amorese, capogruppo di FdI in Commissione Cultura e Istruzione alla Camera. Come procede l’iter legislativo? "Abbiamo lanciato per la prima volta pubblicamente questaquasi quattro anni fa, nell’ambito del con-vivere Carrara Festival. La politica è stata sorda o poco attenta per anni.