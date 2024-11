Ilprimatonazionale.it - “La lotta contro il patriarcato che non c’è più è la lotta contro il maschio che vorrebbe esserci ancora”: parla Langone

Roma, 25 nov – Giornalista, scrittore, esperto d’arte, cultore del bello esperto di vini, esperto di cibo, meglio se estremo, Camillodi certo non si confonde tra i miasmi del politicamentecorrente, ma anzi sa andare spesso e volentiericorrente. Oggi che è ovunque un trionfo di banalità in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenzale donne ne abbiamo approfittato per fare con lui due chiacchiere e cercare di respirare un po’ di aria fresca.Innanzitutto, Camillo, come stai? E come stai in questa giornata dedicata allala violenza sulle donne?Sto benissimo, grazie, sto talmente bene che non sapevo nulla di questa giornata che dici tu, io sono cattolico e oggi per me è Santa Caterina di Alessandria.Leggevo ieri l’articolo di Luca Ricolfi sul Messaggero.