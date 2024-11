Calciomercato.it - Juventus, l’emergenza per Thiago Motta continua: altro infortunio e niente Champions

Nuovo stop in casa, infermeria più affollata che mai tra i bianconeri: per il match contro l’Aston Villa uomini contatiIl calendario fitto di appuntamenti e la gestione sempre più complicata delle energie fisiche non giocano, in questo momento, decisamente a favore della. Che sta provando a tenersi a galla nonostante le numerose difficoltà, ma riscontra sempre maggiore affanno, con la lista di indisponibili che rischia di allungarsi ulteriormente.per– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)è andato a giocare contro il Milan con gli uomini a dir poco contati, specialmente nel reparto offensivo. Senza un solo attaccante centrale di ruolo, adattando in quella posizione Koopmeiners e con qualche sganciamento a turno di Yildiz, McKennie e Conceicao, per dare meno riferimenti possibili, ha gestito una gara fatta di attenzione, possesso palla prolungato quanto possibile, per limitare i danni e lo 0-0 in qualche modo ha premiato le sue scelte.