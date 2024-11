Liberoquotidiano.it - "I video a luci rosse di mio padre con la mia ex moglie": Reggio Emilia choc, un torbido scandalo di provincia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tinto Brass lo aveva intuito tanti anni fa che lafosse molto meno pudica della città e lì ha ambientato i suoi film pruriginosi. Ora un caso che ha del clamoroso è deflagrato a, dovee figlio, entrambi soci della medesima azienda, sono finiti ai ferri corti per colpa. di una donna. Non una qualsiasi, bensì l'ex-del figlio che, secondo quanto accusa quest'ultimo, girerebbe filmini hard amatoriali con il. E non è finita qui, perché sarebbe il genitore ad aver denunciato il figlio e, in udienza preliminare, si è costituito parte civile. Il figlio, un uomo di 49 anni, ha ricevuto un divieto di avvicinamento al genitore con braccialetto elettronico e dovrà difendersi da diversi capi d'accusa per i quali è stato rinviato a giudizio, tra cui la diffamazione.