Francesca Fagnani compie 48 anni, le sue interviste più belle

Giornalista e conduttrice amatissima,è uno dei volti più incisivi e brillanti della tv italiana. Detentrice del taccuino rosso più temuto dai suoi ospiti, all’alba dei suoi 48, si conferma una professionista capace di trasformare ogni intervista in un viaggio autentico tra luci e ombre delle personalità più influenti.Con il suo programma Belve, ha rivoluzionato il linguaggio delletelevisive: diretta, curiosa e sorprendentemente empatica, lascava nelle vite dei suoi interlocutori, alternando momenti di complicità a domande taglienti che non lasciano scampo. Una dinamica che l’ha resa un punto di riferimento per il genere, al punto da meritarsi il titolo di regina delle Belvate.Ripercorriamo insieme lepiùe interessanti che ci hanno regalato storie inaspettate, intense e talvolta controverse.