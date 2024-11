Amica.it - Floreale sensuale: il look di Elodie a “Che tempo che fa”

Ospite a Cheche fa da Fabio Fazio,ha optato per une raffinato con protagonista un abitosui generis. La cantante ha indossato un tubino bicolore di Nensi Dojaka della collezione P/E 2025. Il modello si distingue per il corpetto su cui sono applicati due fiori che avvolgono il seno. Per completare la mise, l'attrice ha scelto un paio di sandali in vernice con tacco alto e gioielli. Tra i protagonisti del Calendario Pirelli,celebra la sensualitàanche con il.